Жителей Подмосковья предупредили о ненастье

МЧС: Жителей Подмосковья ожидает гроза

Ухудшение погодных условий ожидается в Подмосковье до вечера вторника, 29 июля. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области в Telegram-канале.

Непогода ожидается до 22:00 — в регионе пройдут кратковременный дождь и гроза, при грозе ожидаются порывы ветра до 14 метров в секунду.

Автомобилистам во время грозы рекомендовали снизить скорость движения и увеличить дистанцию, включить ближний свет и противотуманные фары, а также избегать парковки под деревьями и рекламными щитами.

Находясь на улице, не следует стоять под деревьями, линиями электропередачи и металлоконструкциями. Следует избегать открытых пространств и мест у водоемов, а также отойти от шатких конструкций. Дома необходимо плотно закрыть окна и убрать предметы с балкона, а также отключить неиспользуемую технику от электросети.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что предварительные прогнозы в столице показывают вероятность дефицита осадков в августе.

