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12:43, 30 июля 2025Россия

14-летняя российская школьница забралась на крышу электрички и не выжила

«МК»: В Москве 14-летняя школьница забралась на крышу электрички и не выжила
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Москве 14-летняя школьница забралась на крышу электрички на станции Кусково и не выжила, передает «Московский комсомолец».

По данным издания, девушка упала с крыши состава в результате удара электрическим током.

Как выяснил «МК», старшеклассница в компании приятелей 10 и 12 лет решила повеселиться и ради эксперимента влезть на движущийся поезд. Школьница случайно схватилась за токопроводящие детали, реанимировать ее прибывшим врачам не удалось.

Учащаяся воспитывалась в благополучной семье. В прошлом она была замечена среди подростков, бивших стеклопакеты в электричках на МЦД-4.

Ранее сообщалось, что в Московской области подросток попытался забраться на крышу электропоезда. С ожогами его доставили в больницу, однако спасти несовершеннолетнего врачи не смогли.

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