14-летняя российская школьница забралась на крышу электрички и не выжила

В Москве 14-летняя школьница забралась на крышу электрички на станции Кусково и не выжила, передает «Московский комсомолец».
По данным издания, девушка упала с крыши состава в результате удара электрическим током.
Как выяснил «МК», старшеклассница в компании приятелей 10 и 12 лет решила повеселиться и ради эксперимента влезть на движущийся поезд. Школьница случайно схватилась за токопроводящие детали, реанимировать ее прибывшим врачам не удалось.
Учащаяся воспитывалась в благополучной семье. В прошлом она была замечена среди подростков, бивших стеклопакеты в электричках на МЦД-4.
Ранее сообщалось, что в Московской области подросток попытался забраться на крышу электропоезда. С ожогами его доставили в больницу, однако спасти несовершеннолетнего врачи не смогли.