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10:06, 30 июля 2025Культура

Долги Аниты Цой превысили полмиллиона рублей

Народная артистка России Анита Цой задолжала налоговой более 625 тысяч рублей
Камилла Абдуллина (Редактор отдела «Культура»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Долги народной артистки России Аниты Цой превысили полмиллиона рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

По информации источника, на исполнительнице числится долг в размере 625 тысяч 402 рубля. Эту сумму она должна уплатить Федеральной налоговой службе (ФНС).

Ранее стало известно, что Анита Цой задолжала налоговой 264 тысячи рублей в качестве индивидуального предпринимателя.

Известно, что в апреле 2024 года артистка учредила компанию ООО «Фудстар». Фирма производит консервированные продукты, созданные по авторским рецептам певицы. Связана ли задолженность с этим бизнесом, не уточняется.

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