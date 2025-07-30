Долги Аниты Цой превысили полмиллиона рублей

Народная артистка России Анита Цой задолжала налоговой более 625 тысяч рублей

Долги народной артистки России Аниты Цой превысили полмиллиона рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

По информации источника, на исполнительнице числится долг в размере 625 тысяч 402 рубля. Эту сумму она должна уплатить Федеральной налоговой службе (ФНС).

Ранее стало известно, что Анита Цой задолжала налоговой 264 тысячи рублей в качестве индивидуального предпринимателя.

Известно, что в апреле 2024 года артистка учредила компанию ООО «Фудстар». Фирма производит консервированные продукты, созданные по авторским рецептам певицы. Связана ли задолженность с этим бизнесом, не уточняется.