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08:13, 30 июля 2025Экономика

Джигурде отказали в борьбе за скандальное наследство

Суд отказал Никите Джигурде в повторном иске о праве на наследство Барташ
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
Никита Джигурда

Никита Джигурда. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Суд в Москве отказал артисту Никите Джигурде в повторном иске о праве на скандальное наследство его подруги, предпринимательницы Людмилы Барташ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Джигурда обратился в суд с иском к нотариусу о признании права собственности на имущество в порядке наследования. Он собирался обязать специалиста выдать ему свидетельство о праве на наследство, но в 2023 году производство по делу прекратили.

Тогда Джигурда обратился с повторным аналогичным иском. Однако законом запрещено дважды подавать заявления с основаниями, которые уже рассматривались. В итоге суд в Москве снова отказал артисту. При этом Джиугрда также обращался в Конституционный суд России, оспаривая конституционность нормы Гражданского кодекса РФ об основаниях наследования, но и там получил отрицательный ответ.

Речь идет о трех квартирах в Москве и одной в Париже, которые оставила после себя предпринимательница Людмила Барташ. Джигурда утверждает, что по завещанию имущество должно перейти ему и его жене Марине Анисиной. Однако сестра Браташ Светлана Романова утверждает, что родственница завещала недвижимость ей и инициировала иск на наследство — суд встал на ее сторону. Разбирательство длится уже более 10 лет.

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