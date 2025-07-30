Глава Минобороны Украины анонсировал скорое создание баллистических ракет

Глава МО Украины Шмыгаль: Украина скоро будет иметь свои баллистические ракеты

Украина близка к созданию собственных баллистических ракет для нужд Вооруженных сил республики (ВСУ). Об этом заявил глава Минобороны Денис Шмыгаль в интервью «BBC Украина».

«Президент Украины уже анонсировал, что Украина будет иметь свою баллистику. Мы очень близки к этому. Это в принципе все, что я публично могу сказать по этому поводу», — заявил Шмыгаль.

В начале мая Владимир Зеленский приказал ускорить создание баллистических ракет. «Наша дальнобойность — это четкая и эффективная гарантия безопасности Украины», — сказал украинский лидер, добавив, что боевые действия «должны чувствоваться» на российских территориях.