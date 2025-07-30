Конфликтовавший с «Ахматом» боец заявил о необходимости провести СВО «внутри» России

Солдат ВС РФ и боец ММА Дивнич: Нужно провести СВО внутри России

Солдат Российской армии и боец ММА Максим Дивнич заявил о необходимости провести СВО внутри России. Об этом он написал в Telegram.

Такое мнение Дивнич высказал после просмотра видеозаписи одного из последних выступлений певца Филиппа Киркорова. Солдат усмотрел в перформансе проявления сатанизма. Вероятно, речь идет о выводимом на экране изображении существа, напоминающего Люцифера.

«Может, мы не там боремся с сатанистами? Надо СВО внутри страны провести», — написал Дивнич.

Ранее Дивнич вступил в конфликт с командиром спецназа «Ахмат» Апти Алаудиновым из-за инцидента в общественном бассейне в Луганске. После ряда сообщений с упоминанием друг друга Алаудинов и Дивнич провели телефонный разговор, во время которого генерал сообщил, что участник конфликта в Луганске не имеет отношения к «Ахмату».