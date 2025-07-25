Алаудинов опубликовал свой разговор с Дивничем после скандала на пляже в ЛНР

Алаудинов: Дивнич в разговоре признал, что дебошир с пляжа — не из «Ахмата»

Российский боец ММА и соратник «Русской общины» Максим Дивнич в разговоре признал, что дебошир с пляжа в Луганской народной республике (ЛНР) — не из спецназа «Ахмат». Об этом заявил командир чеченского подразделения генерал-лейтенант Апти Алаудинов, свою беседу со спортсменом он опубликовал в Telegram-канале.

На кадрах Алаудинов утверждает, что бойцы из Чечни освободили большую часть населенных пунктов в ЛНР. У самого командира «Ахмата» есть звание Героя России, награду получил в том числе за операции в ЛНР. Он посоветовал Дивничу еще раз пересмотреть собственный ролик с обвинениями.

«Я всю жизнь прожил среди русских. Теперь вопрос: всю жизнь воевал против боевиков, похоронил 20 человек самых близких мне родственников. <...> И вот представь себе мой жизненный путь, я прошел столько. Три с половиной года нахожусь в этой войне. <...> Макс, никогда спецназ "Ахмат" не был во втором эшелоне. Мы всегда были штурмовиками», — заявил в беседе Алаудинов.

В посте к ролику заместитель начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ удивляется, почему Дивнич до сих пор размещает дискредитирующие чеченцев видео.

До этого Дивнич сообщил, что нетрезвый чеченский военный Алихан Берсаев, заявлявший о принадлежности к спецназу «Ахмат», неподобающе вел себя на отдыхе — приставал к девушкам, которые не хотели с ним знакомиться, в том числе к замужней россиянке. У чеченца завязался конфликт с ее мужем, а затем за пострадавшую от приставаний вступился и Дивнич. По словам спортсмена, на его замечание боец отреагировал агрессивно и начал драку.

Алаудинов же объявил, что Берсаев не относится к «Ахмату». Он заверил, что за неподобающее поведение бойца отправили на передовую.