Криминалист сделала предостережение любителям делиться геолокацией с партнерами

Криминалист Брукфилд: Отслеживание геолокации может использоваться для насилия

Криминалист Кэтрин Брукфилд предупредила, что приложения для отслеживания местоположения могут использоваться для домашнего насилия. В статье The Guardian дала предостережение любителям делиться геолокацией с партнером.

Брукфилд считает, что приложения, позволяющие отслеживать местоположение человека, имеют двойное назначение. По ее словам, они могут как защитить, так и навредить. Эксперт привела пример, что в случае опасности такие приложения помогают найти человека и прийти на помощь. Но, также они позволяют склонным к насилию партнерам контролировать каждый шаг жертвы.

Чтобы обезопасить себя, Брукфилд посоветовала в первые месяцы отношений не давать партнеру доступ к своей геолокации. «Подождите, пока не узнаете человека по-настоящему и не начнете ему доверять. Обсудите все за и против со своим партнером», — дала совет эксперт.

Криминалист рекомендовала обратиться за помощью, если партнер пытается заставить сообщать ему о своем местонахождении.

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