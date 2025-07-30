Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:34, 30 июля 2025Забота о себе

Криминалист сделала предостережение любителям делиться геолокацией с партнерами

Криминалист Брукфилд: Отслеживание геолокации может использоваться для насилия
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: STEKLO / Shutterstock / Fotodom

Криминалист Кэтрин Брукфилд предупредила, что приложения для отслеживания местоположения могут использоваться для домашнего насилия. В статье The Guardian дала предостережение любителям делиться геолокацией с партнером.

Брукфилд считает, что приложения, позволяющие отслеживать местоположение человека, имеют двойное назначение. По ее словам, они могут как защитить, так и навредить. Эксперт привела пример, что в случае опасности такие приложения помогают найти человека и прийти на помощь. Но, также они позволяют склонным к насилию партнерам контролировать каждый шаг жертвы.

Чтобы обезопасить себя, Брукфилд посоветовала в первые месяцы отношений не давать партнеру доступ к своей геолокации. «Подождите, пока не узнаете человека по-настоящему и не начнете ему доверять. Обсудите все за и против со своим партнером», — дала совет эксперт.

Материалы по теме:
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022
Что такое рефлексия простыми словами? Определение и виды рефлексии в психологии
Что такое рефлексия простыми словами?Определение и виды рефлексии в психологии
27 октября 2022

Криминалист рекомендовала обратиться за помощью, если партнер пытается заставить сообщать ему о своем местонахождении.

Ранее кандидат психологических наук, психолог-физиогномист Алена Никольская заявила, что вычислить маньяка можно по глазам. По ее словам, у психически нездоровых людей особенный, будто бы «электрический» или «металлический» взгляд.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Зеленский хочет повторить рейд». Ветеран «Вагнера» заподозрил ВСУ в подготовке нового вторжения. Что об этом известно?

    В торговой войне США и Китая увидели плюсы для Европы

    Российский регион попал под массированный удар ВСУ

    Россиянин в парке напал на несовершеннолетнюю с целью изнасиловать и задушить

    Кадыров объяснил причину отсутствия смеха в его жизни

    Президент МОК прокомментировала гибель в горах олимпийской чемпионки по биатлону

    В Новосибирск на самолете-амфибии прилетела собака-штурман

    Российская модель снялась топлес для зарубежного журнала

    «Хорошо подумала? Проведи, *****, меня до кресла!» Комика Хрусталева сняли с рейса за пьяный дебош

    Глава Минобороны Украины анонсировал скорое создание баллистических ракет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости