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16:42, 30 июля 2025Экономика

Министр сельского хозяйства рассказала о самообеспеченности России яблоками

Лут: Самообеспеченность яблоками составит в России в 2025 году 45 %
Дмитрий Воронин

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Самообеспеченность яблоками в России по итогам 2025 года составит 45 процентов, что больше прошлогоднего уровня в 41 процент. Об этом рассказала глава Минсельхоза Оксана Лут, которую цитирует ТАСС.

«Это позволит нам увеличить наш уровень продовольственной безопасности, показатели которого установлены на уровне 60 процентов», — сказала министр в ходе поездки в Тамбовскую область.

По ее словам, в целом урожай яблок достигнет в этом году в России 1,9 миллиона тонн, а не двух миллионов, как прогнозировалось ранее. Основной вклад в него внесут центральные регионы России, поскольку юг страны серьезно пострадал от засухи, объяснила Лут.

Она также вновь заявила о намерении достичь 100-процентной самообеспеченности яблоками в РФ к 2028 году.

Ранее стало известно, что импортеры плодоовощной продукции в РФ полностью не выбрали тарифные квоты на беспошлинный ввоз, введенные на срок с 1 января по 31 июля из-за роста цен. В частности, остаток квоты на яблоки составил 221,3 из 230,0 тысячи тонн, то есть более 96 процентов.

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