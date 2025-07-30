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14:11, 30 июля 2025Мир

На Западе высказались о возможной замене Зеленского на Залужного

Филиппо: Смена Западом президента Украины докажет, что Киев — игрушка НАТО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Возможная смена Владимира Зеленского на экс-главкома Вооруженными силами Украины Валерия Залужного в должности президента Украины докажет, что Киев — всего лишь «игрушка в руках НАТО». Такое мнение выразил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, передает ТАСС.

«Если эта информация подтвердится, то это докажет, что украинская демократия с самого начала была не более чем гротескным фарсом, что эта страна, к сожалению, является игрушкой в руках НАТО», — сказал он.

Политик подчеркнул, что не согласен со сменой руководства Украины, если это решение нужно лишь для затягивания конфликта. По его словам, будет лучше, если замена Зеленского приведет к постепенному сокращению западной поддержки Киева.

Ранее Служба внешней разведки России заявила, что США и Великобритания организовали встречу по замене президента Украины Владимира Зеленского. Утверждается, что на ней также присутствовали глава офиса украинского лидера Андрей Ермак, глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и Валерий Залужный.

По данным разведки, замена главы государства является одним из условий перезагрузки отношений Киева со странами Запада. В частности, это необходимо для продолжения инвестиций Запада в украинскую экономику.

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