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11:39, 30 июля 2025Силовые структуры

Насмотревшийся антироссийского контента мужчина попал в колонию на 14 лет

Суд приговорил жителя Читы к 14 годам за распространение данных о ТО
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

2-й Восточный окружной военный суд приговорил к 14 годам лишения свободы жителя Читы, который насмотрелся антироссийского контента и начал распространять данные о террористической организации (ТО) среди близких родственников и коллег по работе. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Генпрокуратуре России.

Первые четыре года мужчина проведет в тюрьме, а остальное время пробудет в колонии строгого режима. Его признали виновным по статье 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»).

По версии следствия, с апреля 2023 года по март 2024 года на фоне своих идеологических взглядов и просмотра антироссийского контента мужчина общался с представителями одной из террористических организаций и вступил в ее ряды. Осужденный помогал проводить пропагандистские мероприятия, а также распространять сведения о ТО и ее лидере среди родственников и коллег.

Ранее житель Нижегородской области выслушал приговор за госизмену и склонение к вступлению в ряды украинской террористической организации. Он получил 14 лет колонии строгого режима.

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