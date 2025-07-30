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07:31, 30 июля 2025Интернет и СМИ

Неожиданное признание на свадьбе разрушило 15-летнюю дружбу парня и девушки

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Mélanie Villeneuve / Unsplash

Пользователь Reddit c ником IllustriousTouch3512 рассказал о ссоре, которая стоила ему 15-летней дружбы с женщиной. По его словам, их товарищеские отношения начались еще в 14-летнем возрасте и продолжались, пока она не разоткровенничалась на его свадьбе.

«Она была моим шафером — планировала половину холостяцких тусовок перед церемонией, помогала с музыкой и даже выбирала виски для бара. С моей невестой, с которой я встречался последние пять лет, у нее были вполне приличные отношения, хотя лучшими подругами их и не назовешь. Накануне свадьбы она отвела меня в сторону и ни с того ни с сего заявила, что влюблена в меня с подросткового возраста и "не может смотреть, как я женюсь на другой, не рассказав мне о своих чувствах"», — написал автор.

Признание шокировало жениха. Он толком ничего не смог ответить, а его подруга расплакалась, извинилась и ушла. Проворочавшись всю ночь без сна, мужчина наутро попросил девушку не приходить на свадьбу. Он объяснил, что любит ее исключительно как друга, но она своим признанием перешла все границы и проявила неуважение к невесте. После этого подруга собрала вещи и уехала.

Сама будущая жена автора, услышав от него эту историю, поддержала его решение и поблагодарила его за поддержку. Благосклонно к нему отнеслись и другие пользователи Reddit. Они указали на то, что у подруги было 15 лет, чтобы проявить свои чувства, а сделанное во время свадьбы признание больше похоже на сцену из дешевой мелодрамы.

Ранее другой жених шокировал гостей, уехав с шафером в день свадьбы на украшенной машине для новобрачных. Об этом пользователям Reddit рассказала его невеста. Те сочли поведение ее избранника недостойным.

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