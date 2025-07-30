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14:28, 30 июля 2025Забота о себе

Офисным работникам перечислили продукты для сохранения энергии на протяжении дня

Врач Смит: Макароны помогут офисным работникам сохранить энергию на весь день
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Lance Lozano / Unsplash

Диетолог Кристен Смит заявила, что людям, которые работают в офисе, некоторые продукты помогут сохранить энергию на протяжении всего дня. Их она перечислила в беседе с изданием Infobae.

Как отметила Смит, в ежедневном меню офисного работника должны присутствовать сложные углеводы, которые содержатся в цельнозерновом хлебе, рисе и макаронах. Также важно употреблять несколько порций овощей в день и два фрукта, добавила врач.

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Кроме того, по словам специалистки, организму необходим нежирный белок, который можно найти в курице, рыбе и бобовых. Что же касается молочных продуктов, лучше выбирать белый йогурт без красителей и консервантов, а также сыр с пониженным содержанием жира, заключила Смит.

Ранее диетолог Елена Соломатина оценила безопасность грудного молока для приготовления различных блюд. По ее словам, само по себе такое молоко полезно, но после термической обработки его свойства меняются.

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