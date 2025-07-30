Офисным работникам перечислили продукты для сохранения энергии на протяжении дня

Врач Смит: Макароны помогут офисным работникам сохранить энергию на весь день

Диетолог Кристен Смит заявила, что людям, которые работают в офисе, некоторые продукты помогут сохранить энергию на протяжении всего дня. Их она перечислила в беседе с изданием Infobae.

Как отметила Смит, в ежедневном меню офисного работника должны присутствовать сложные углеводы, которые содержатся в цельнозерновом хлебе, рисе и макаронах. Также важно употреблять несколько порций овощей в день и два фрукта, добавила врач.

Кроме того, по словам специалистки, организму необходим нежирный белок, который можно найти в курице, рыбе и бобовых. Что же касается молочных продуктов, лучше выбирать белый йогурт без красителей и консервантов, а также сыр с пониженным содержанием жира, заключила Смит.

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