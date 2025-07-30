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19:14, 30 июля 2025Экономика

Запасы нефти в США внезапно увеличились

Минэнерго: Запасы нефти в США внезапно увеличились на 7,7 миллиона баррелей
Вячеслав Агапов

Фото: Liz Hampton / Reuters

Запасы нефти в США внезапно увеличились. Об этом со ссылкой на Минэнерго США сообщает РИА Новости.

Коммерческие запасы сырья в стране за неделю увеличились на 7,7 миллиона баррелей (плюс 1,8 процента). Теперь запасы нефти составляют 426,7 миллиона баррелей.

Такой результат оказался неожиданным, так как аналитики Trading Economics прогнозировали снижение показателя на два миллиона баррелей.

В середине июля президент США Дональд Трамп пообещал установить тарифы в размере 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. Аналитики усомнились, что глава Белого дома реализует свое обещание и накажет покупателей российской нефти, так как эти меры усилят инфляционное давление из-за снижения глобального предложения и последующего роста цен на нефть.

На фоне ультиматума Трампа, который заявил о намерении сократить 50-дневный срок для урегулирования конфликта на Украине до 10-12 дней, нефть марки Brent начала дорожать. За день стоимость сентябрьских фьючерсов на сырье эталонной марки на торгах превысила 70 долларов за баррель впервые с 18 июля. Цены подскочили на 2,17 процента, после чего продолжили медленно расти.

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