Определен самый полезный рацион питания для пожилых

Nat Aging: Диеты МIND и Средиземноморская снижают развитие хронических болезней

Низкое качество питания может существенно ускорить накопление хронических заболеваний в пожилом возрасте. К такому выводу пришли шведские исследователи, проанализировавшие состояние здоровья 2 473 человек старшего возраста на протяжении 15 лет. Работа опубликована в журнале Nature Aging.

Ученые из проекта SNAC-K проследили, как разные пищевые привычки влияют на темпы развития множественной хронической заболеваемости — состояния, при котором у человека диагностировано сразу несколько болезней. В расчет принимались заболевания сердечно-сосудистой, нервной и других систем.

Результаты показали: наилучшие показатели по замедлению развития болезней наблюдались у тех, кто придерживался так называемой «нейропротекторной диеты» (MIND), средиземноморского рациона и индекса альтернативного здорового питания. У таких участников темпы накопления заболеваний были на пять–шесть процентов ниже по сравнению со средними значениями.

Напротив, те, чей рацион отличался высоким провоспалительным потенциалом (например, с избыточным содержанием обработанного мяса, сахара, насыщенных жиров), демонстрировали ускоренный темп ухудшения здоровья. У них заболевания накапливались быстрее — на пять процентов выше нормы.

Особенно сильная связь между питанием и множественной заболеваемостью прослеживалась при сердечно-сосудистых и нейропсихиатрических диагнозах. При этом у женщин и пожилых людей старшего возраста эффект неправильного питания выражался сильнее.

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