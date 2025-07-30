Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:53, 30 июля 2025Силовые структуры

Определены виновные в побеге шестерых российских заключенных через подкоп

В Липецке экс-сотрудники колонии, виновные в побеге заключенных, получили штрафы
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Правобережный райсуд Липецка оштрафовал на сумму от 70 до 100 тысяч рублей бывших сотрудников колонии №2 регионального УФСИН по делу о побеге заключенных в октябре 2024 года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Фигурантов признали виновными в преступлении по статье 293 («Халатность») УК РФ. Суд лишил их права работать в органах уголовно-исполнительной системы до двух лет.

Установлено, что из-за неисполнения и ненадлежащего исполнения сотрудниками своих должностных обязанностей шестерым заключенным удалось сбежать из колонии. Свою вину они не признали.

25 октября шесть заключенных — граждане Узбекистана и Таджикистанасбежали из колонии. Они сделали подкоп, длина которого составила 65 метров. Пропажу зэков обнаружили только на следующий день.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не знаю, повлияет ли это на Россию». Трамп засомневался в эффективности стратегии против Москвы. Почему?

    Жителям Камчатки предсказали новые сейсмические толчки

    Российские военные ударили по учебному центру ВСУ под Киевом

    Популярная телеведущая оказалась на Камчатке во время землетрясения

    Определены виновные в побеге шестерых российских заключенных через подкоп

    Песков высказался о диалоге России и США по одному вопросу

    Памела Андерсон вышла в свет без макияжа

    Кремль прокомментировал ситуацию на Камчатке после сильнейшего землетрясения

    Запасы дальнобойных ракет у ВСУ оценили

    В Кремле высказались о возможной замене Зеленского на Залужного

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости