Определены виновные в побеге шестерых российских заключенных через подкоп

В Липецке экс-сотрудники колонии, виновные в побеге заключенных, получили штрафы

Правобережный райсуд Липецка оштрафовал на сумму от 70 до 100 тысяч рублей бывших сотрудников колонии №2 регионального УФСИН по делу о побеге заключенных в октябре 2024 года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Фигурантов признали виновными в преступлении по статье 293 («Халатность») УК РФ. Суд лишил их права работать в органах уголовно-исполнительной системы до двух лет.

Установлено, что из-за неисполнения и ненадлежащего исполнения сотрудниками своих должностных обязанностей шестерым заключенным удалось сбежать из колонии. Свою вину они не признали.

25 октября шесть заключенных — граждане Узбекистана и Таджикистана — сбежали из колонии. Они сделали подкоп, длина которого составила 65 метров. Пропажу зэков обнаружили только на следующий день.