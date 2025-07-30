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21:05, 30 июля 2025Экономика

Кипр одобрил перерегистрацию Ozon в России

Власти Кипра одобрили перерегистрацию Ozon в России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Департамент регистрации компаний и интеллектуальной собственности Кипра одобрил перерегистрацию маркетплейса Ozon в России. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что компания также объявила о проведении внеочередного общего собрания акционеров 1 сентября 2025 года, на котором будут обсуждаться юридические вопросы, необходимые для завершения процесса перерегистрации.

Акционерам предстоит утверждить новую организационно-правовую форму компании в РФ, определить размер уставного капитала в российских рублях, согласовать устав компании.

Ozon вынес вопрос о редомициляции компании с Кипра в Россию на голосование акционеров 27 декабря 2024 года.

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