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13:52, 30 июля 2025Мир

Песков высказался о диалоге России и США по одному вопросу

Песков: Сохранение диалога между Россией и США по космосу очень важно
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Сохранение российско-американского диалога по космосу крайне важно, но не стоит преувеличивать его влияние на весь комплекс отношений двух стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Такие контакты очень важны. Но, наверное, не стоит слишком преувеличивать их влияние на весь комплекс двусторонних отношений России и США, но в то же время сохранение диалогов хотя бы в таких важных областях, это тоже крайне важно», — указал представитель Кремля.

Таким образом Песков прокомментировал визит генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Баканова в США.

29 июля Баканов прибыл в Хьюстон для встречи с исполняющим обязанности администратора НАСА Шоном Даффи. Главы космических ведомств России и США встретятся впервые за восемь лет. Отмечается, что стороны планируют обсудить текущие проекты.

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