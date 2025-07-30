Посла Австрии заподозрили в женоненавистничестве от имени женщины

Euractiv: Посол Австрии в ЕС уходит в отставку после обвинений в мизогинии

Посол Австрии в Европейском союзе (ЕС) Томас Оберрайтер уходит в отставку после обвинений в ведении блога, распространявшего мизогинию от имени женщины. Об этом сообщает Euractiv.

Издание приводит расследование австрийской платформы Fass ohne Boden о том, что высокопоставленный дипломат на протяжении нескольких лет вел женоненавистнический блог под женским псевдонимом с подробными описаниями надругательств. Позже сотрудники Министерства иностранных дел Австрии попросили Оберрайтера прокомментировать обвинения, однако он их опроверг. Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер была проинформирована об этих сообщениях.

«В понедельник посол подал ходатайство об увольнении по личным причинам», — приводит издание слова официального представителя МИД республики.

Ранее Майнль-Райзингер заявила, что Вена открыта для обсуждения членства в НАТО. Она добавила, что, хотя вступление страны в альянс не поддерживают ни избиратели, ни законодатели, дискуссия о членстве в альянсе необходима для страны.