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19:34, 30 июля 2025Мир

Посла Австрии заподозрили в женоненавистничестве от имени женщины

Euractiv: Посол Австрии в ЕС уходит в отставку после обвинений в мизогинии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Thierry Monasse / Getty Images

Посол Австрии в Европейском союзе (ЕС) Томас Оберрайтер уходит в отставку после обвинений в ведении блога, распространявшего мизогинию от имени женщины. Об этом сообщает Euractiv.

Издание приводит расследование австрийской платформы Fass ohne Boden о том, что высокопоставленный дипломат на протяжении нескольких лет вел женоненавистнический блог под женским псевдонимом с подробными описаниями надругательств. Позже сотрудники Министерства иностранных дел Австрии попросили Оберрайтера прокомментировать обвинения, однако он их опроверг. Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер была проинформирована об этих сообщениях.

«В понедельник посол подал ходатайство об увольнении по личным причинам», — приводит издание слова официального представителя МИД республики.

Ранее Майнль-Райзингер заявила, что Вена открыта для обсуждения членства в НАТО. Она добавила, что, хотя вступление страны в альянс не поддерживают ни избиратели, ни законодатели, дискуссия о членстве в альянсе необходима для страны.

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