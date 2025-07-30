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11:59, 30 июля 2025Россия

В России согласились со словами Трампа о позоре после нового ультиматума

Член СПЧ Ахмедова: Ситуация с новым ультиматумом Трампа — позор для него самого
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Christopher Furlong / Pool / Reuters

Ситуация с новым, сокращенным ультиматумом президента США Дональда Трампа в отношении России действительно является позором, но не для Москвы, а для него самого. С американским лидером иронично согласилась член Совета по правам человека Марина Ахмедова, ее заявление опубликовано в Telegram.

Общественница напомнила, что Трамп словом «позор» ответил на вопрос об отсутствии реакции президента России Владимира Путина на его ультиматум, и сравнила американского лидера с неадекватным ковбоем, на которого никто не обращает внимания.

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«Ну да, это, конечно, позор, когда ты помпезно въезжаешь в салун на коне, размахиваешь плеткой, выкрикиваешь ультиматум, а на тебя просто не реагируют», — подытожила Ахмедова.

Ранее в России словами о сломанных зубах ответили на новый ультиматум Трампа.

ЖЗЛ
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