В России согласились со словами Трампа о позоре после нового ультиматума

Член СПЧ Ахмедова: Ситуация с новым ультиматумом Трампа — позор для него самого

Ситуация с новым, сокращенным ультиматумом президента США Дональда Трампа в отношении России действительно является позором, но не для Москвы, а для него самого. С американским лидером иронично согласилась член Совета по правам человека Марина Ахмедова, ее заявление опубликовано в Telegram.

Общественница напомнила, что Трамп словом «позор» ответил на вопрос об отсутствии реакции президента России Владимира Путина на его ультиматум, и сравнила американского лидера с неадекватным ковбоем, на которого никто не обращает внимания.

«Ну да, это, конечно, позор, когда ты помпезно въезжаешь в салун на коне, размахиваешь плеткой, выкрикиваешь ультиматум, а на тебя просто не реагируют», — подытожила Ахмедова.

Ранее в России словами о сломанных зубах ответили на новый ультиматум Трампа.