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18:55, 30 июля 2025Из жизни

Преступник ограбил женщину и украл ее карточки с покемонами

В США мужчина украл из дома женщины коллекционные карточки с покемонами
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix / Reuters

В США полиция задержала вора, похитившего коллекционные карточки с покемонами и другие ценные вещи. Об этом сообщает WTOP.

Инцидент произошел утром в четверг, 24 июля, в городе Тайсонс, штат Вирджиния. 36-летний Мохаммад Асиф из Калифорнии, вооруженный ружьем и в маске, напал на женщину на парковке торгового центра. Преступник схватил жертву и ограбил ее — отобрал мобильный телефон, — после чего скрылся с места преступления.

Как установило следствие, используя информацию из украденного телефона, грабитель отправился по адресу потерпевшей — в частный дом на Плато Драйв в Фэйр-Оукс. Там он похитил несколько дорогостоящих предметов, включая редкие коллекционные карточки с покемонами, стоимость которых на рынке может достигать десятков тысяч долларов. Полиции удалось быстро выйти на след преступника благодаря домашней сигнализации, которая зафиксировала проникновение. Асифа задержали в соседнем доме, где он пытался скрыться.

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Сейчас обвиняемый содержится в тюрьме без права на залог. Ему предъявлены обвинения в вооруженном ограблении, краже со взломом и ряде других преступлений. По данным следствия, общая стоимость похищенного может превышать 100 тысяч долларов (около 9 миллионов рублей).

Ранее сообщалось, что в Японии преступные синдикаты использовали редкие карточки с покемонами в качестве средства для отмывания денег. Схему раскрыл в интервью журналистам бывший лидер одного из кланов якудза.

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