Производитель «Азерчая» опроверг информацию о выпуске товаров с провокационными надписями

Производитель «Азерчая» опроверг сообщения о выпуске товаров с надписями про РФ

Производитель продукции торговой марки «Азерчай» Azersun Holding опроверг информацию о появлении товаров с провокационными надписями о России.

В социальных сетях распространилось видео, якобы, снятое в одном из магазинов Краснодарского края. На ролике показаны полки с продукцией «Азерчай» с провокационными надписями. На упаковках можно прочитать: «Азерчай» — ты Россию не огорчай!», «Азерчай» — Россия ответит, ты не серчай!».

В публикациях не указаны ни город, ни название магазина, где сделано видео. Упаковки стоят рядом с другой продукцией того же бренда, что позволяет сравнить оформление. Несмотря на визуальное сходство, между коробками одного и того же бренда можно заметить несколько существенных различий: картинка на упаковке «Азерчая» с провокационными надписями заметно ярче, чем на других пачках, а цвет логотипа темнее по сравнению с упаковками без надписей про РФ. Кроме того, ценник под товаром с надписями не соответствует самому товару: там указана цена за 200 г крупнолистового заварного чая «Азерчай», а на полке стоит пакетированный. Также, судя по сайтам российских магазинов, крупнолистовой заварной чай «Азерчай» продается в герметичном прозрачном пластиковом пакете, а не в обёрнутой в плёнку коробке.

Пресс-служба производителя продукции торговой марки «Азерчай» Azersun Holding также опровергла выпуск подобной продукции. «В дизайне и внешнем виде, составе надписей на коробках продукции «Азерчай», продаваемых в России, нет никаких изменений. Никакие лозунги или призывы к надписям на упаковке не добавлены. Представленное видео не отражает действительности», — говорится в официальном ответе структуры.

Руководитель отдела по связям с общественностью Azersun Holding Рза Маммадов также прокомментировал сообщения о появлении продукции с провокационными надписями про РФ. По его словам, подобная этикетка никогда не производилась, а подобные утверждения возникли в результате распространения фейков. Маммадов заявил, что оформление с такими фразами не использовалось ни на одном из видов продукции компании.

Информация о появлении в российских магазинах чая с провокационными надписями про Россию не получила распространения в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».