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15:54, 30 июля 2025Силовые структуры

Родителей забитого ребенка оставили в СИЗО в российском регионе

В Калининграде суд продлил содержание под стражей родителям убитого ребенка
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Ленинградский районный суд Калининграда продлил содержание под стражей супругов по делу о расправе над семилетним ребенком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Пару оставили в СИЗО на восемь месяцев, до 3 октября.

По версии следствия, вечером 1 февраля 43-летний отчим нанес ребенку множество ударов по голове и туловищу. Мать знала об этом, но по договоренности с супругом не вызвала врачей и не оказала медпомощь сыну. В результате он не выжил.

В ходе следствия стало известно и о других случаях избиения детей. Так, например, 25 декабря 2024 года отчим сломал 12-летней падчерице руку. Девочку отвели на рентген спустя более двух недель, у нее был выявлен перелом плечевой кости. Ребенка госпитализировали. При этом родители запретили ей говорить о том, как была сломана рука.

Всего дети подвергались избиениям со стороны матери и отчима с сентября 2023 по февраль 2025 года. Несовершеннолетних также лишали воды, запугивали и унижали.

Ранее сообщалось, что в Перми суд дал пять лет отчиму ребенка, выбежавшего в крови на улицу для спасения.

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