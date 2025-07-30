Россиян предупредили о подорожании доставки из соседней страны

РИА Новости: Авиадоставка грузов из Китая в Россию подорожает на пять процентов

В августе 2025 года авиадоставка грузов из Китая в Россию подорожает на пять процентов, относительно июля. Такой прогноз подготовили эксперты логистической компании Rocket Cargo. Их выводы процитировало РИА Новости.

Причину такой динамики связывают с приближением высокого сезона грузоперевозок, который стартует осенью. В этот период импортеры начинают ввозить в РФ продукцию в значительных объемах в преддверии ноябрьской «черной пятницы», а также новогодних праздников.

Как уточнили эксперты, в настоящее время не наблюдается резкого скачка спроса на доставку грузов самолетами.

В конце июня сообщалось, что в последнее время в России резко выросли сроки доставки грузов из стран СНГ. Причиной этого стало усиление таможенных проверок. До этого, в апреле, стало известно, что с осени 2024 года с российского рынка грузоперевозок ушла пятая часть транспортных компаний, что сочли признаком кризиса в этом секторе.