Россиянам назвали время сохранения жары до плюс 31 градуса

Гидрометцентр: Жара до плюс 31 градуса в столице сохранится до 1 августа

В столице до пятницы, 1 августа, ожидается жара с температурой до плюс 31 градуса Цельсия. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре России.

Днем с четверга, 31 августа, до пятницы, 1 августа, температура будет достигать отметки плюс 31 градус. В период до 18:00 четверга в столице действует оранжевый погодный уровень — предпоследний в колористической шкале предупреждений, символизирующий опасные метеоусловия с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Во вторник, 29 июля, самая высокая температура воздуха была зафиксирована в подмосковной Коломне (плюс 31,7 градуса). На главной метеостанции Москвы, ВДНХ, столбики термометров поднимались до плюс 30,2 градуса. В центре Москвы на метеостанции у гостиницы «Балчуг» воздух прогревался до 30,9 градуса выше нуля.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил, что в ближайшие дни в Москве установится субтропическая погода. С понедельника, 3 августа, в столице после кратковременного снижения температуры потеплеет до 29 градусов. Ожидаются также дожди и грозы, благодаря которым погода в Москве станет более влажной и душной.