Россияне охладели к одному виду кредитов

НБКИ: Выдача автокредитов в России упала на 43,2 %

Во II квартале 2025 года в России выдали 253,3 тысячи кредитов на приобретение автомобиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то снижение оценивается в 43,2 процента. Впрочем, относительно I квартала текущего года рост составил 22,5 процента.

Самое большое количество выданных автокредитов зафиксировали в Московской области (16,58 тысячи), Москве (16,4 тысячи), Татарстане (104,2 тысячи), Санкт-Петербурге (1,92 тысячи) и Краснодарском крае (11,58 тысячи).

По словам генерального директора «Скоринг бюро» Олега Лагуткина, по итогам первых шести месяцев этого года выдача кредитов на автомобили в России упала в два раза в годовом выражении — с 1,2 триллиона до 570 миллиардов рублей. Причиной такой динамики стала серьезная трансформация самого российского авторынка.

С начала года продажи новых легковых автомобилей в России превысили 500 тысяч единиц, достигнув 504,8 тысячи.