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17:34, 30 июля 2025Силовые структуры

Россиянка толкнула коляску с дочерью под мчащуюся машину и объяснила причину

В ЛНР перед судом предстанет женщина, толкнувшая коляску с дочерью под машину
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Oksana Korol / Business Online / Globallookpress.com

В Антраците Луганской народной республики (ЛНР) перед судом предстанет жительница, обвиненная в покушении на малолетнюю дочь. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, 18 ноября 2024 года женщина в центре города толкнула коляску с ребенком под машину, мчавшуюся на скорости. Водителю удалось вовремя среагировать и остановить автомобиль. На допросе задержанная рассказала, что в этот момент находилась в алкогольном опьянении, а на преступление решилась из-за длительного конфликта с супругом.

Ранее сообщалось, что в Калининграде суд продлил содержание под стражей женщине и ее супругу, который забил пасынка до смерти.

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