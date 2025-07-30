Россиянка толкнула коляску с дочерью под мчащуюся машину и объяснила причину

В ЛНР перед судом предстанет женщина, толкнувшая коляску с дочерью под машину

В Антраците Луганской народной республики (ЛНР) перед судом предстанет жительница, обвиненная в покушении на малолетнюю дочь. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, 18 ноября 2024 года женщина в центре города толкнула коляску с ребенком под машину, мчавшуюся на скорости. Водителю удалось вовремя среагировать и остановить автомобиль. На допросе задержанная рассказала, что в этот момент находилась в алкогольном опьянении, а на преступление решилась из-за длительного конфликта с супругом.

Ранее сообщалось, что в Калининграде суд продлил содержание под стражей женщине и ее супругу, который забил пасынка до смерти.