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09:07, 30 июля 2025Ценности

«Самая сексуальная в мире хоккеистка» в микрошортах пробежалась по пляжу

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @mikaylademaiter

Канадская модель Микайла Демайтер, которую в сети прозвали «самой сексуальной в мире хоккеисткой», в откровенном наряде пробежалась по пляжу. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка предстала на размещенных кадрах в бордовом облегающем лонгсливе и голубых микрошортах. Свой образ она дополнила макияжем с акцентом на темно-красную помаду и расслабленной прической. «Помогаю поверить в любовь с первого взгляда», — подписала знаменитость ролик, который набрал 21,9 тысячи лайков.

Пользователи сети восхитились внешним видом Демайтер и принялись его обсуждать в комментариях. «Опять ты выглядишь потрясающе», «Совершенно красиво», «Эти ноги шикарны», «Ты, как всегда, прекрасна», «Можно с тобой пробежаться?», «Нельзя описать тебя словами», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что водитель грузовика из Коста-Рики Милена Гонсалес снялась в крошечном купальнике на отдыхе.

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