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11:44, 30 июля 2025Мир

США выдвинули ультиматум Ливану

Reuters: США требуют от Ливана разоружения «Хезболлы» для возобновления диалога
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Соединенные Штаты требуют от властей Ливана принять на себя обязательство о разоружении шиитской группировки «Хезболла» для возобновления диалога о выводе израильских войск с территории страны. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Вашингтон усиливает давление на Бейрут, требуя от него быстрого принятия официального решения кабинета министров о разоружении "Хезболлы", после чего могут возобновиться переговоры о прекращении военных операций Израиля в Ливане», — говорится в сообщении.

По данным источников, США больше не будут направлять своего посланника Томаса Баррака в Бейрут для переговоров. Также они прекратят давить на Израиль до тех пор, пока ливанские власти не согласятся на это требование.

Ранее стало известно, что США оказывают давление на Ливан с целью склонить страну к подписанию соглашения о мире с Израилем в ближайшие месяцы.

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