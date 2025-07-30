Трамп заявил о пошлинах против «хорошего друга»

Трамп: Пошлина на индийский импорт составит 25 процентов

Товары, которые поставляются из Индии на рынок США, будут облагаться 25-процентной пошлиной. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Его процитировало ТАСС.

По его словам, подготовка торговой сделки между двумя странами еще не завершена. Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, глава Белого дома заметил, что «Индия была хорошим другом», который, однако, взимал пошлины, которые были выше, чем почти у любого другого государства. Однако с приходом к власти Трампа этой политике пора положить конец.

Ранее появился прогноз, что Индия, наряду с такими странами как Китай и Турция может стать одной из главных жертв вторичных санкций, которыми Вашингтон пригрозил России, требуя прекращения боевых действий на Украине.

В Государственной думе полагают, что если Индия уступит американскому давлению и откажется от приобретения российских энергоносителей, то ее «экономика поплывет».