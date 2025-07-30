Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:01, 30 июля 2025Экономика

Трамп заявил о пошлинах против «хорошего друга»

Трамп: Пошлина на индийский импорт составит 25 процентов
Кирилл Луцюк
СюжетПошлины США
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Товары, которые поставляются из Индии на рынок США, будут облагаться 25-процентной пошлиной. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Его процитировало ТАСС.

По его словам, подготовка торговой сделки между двумя странами еще не завершена. Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, глава Белого дома заметил, что «Индия была хорошим другом», который, однако, взимал пошлины, которые были выше, чем почти у любого другого государства. Однако с приходом к власти Трампа этой политике пора положить конец.

Ранее появился прогноз, что Индия, наряду с такими странами как Китай и Турция может стать одной из главных жертв вторичных санкций, которыми Вашингтон пригрозил России, требуя прекращения боевых действий на Украине.

В Государственной думе полагают, что если Индия уступит американскому давлению и откажется от приобретения российских энергоносителей, то ее «экономика поплывет».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Уникальное событие». На Камчатке произошло сильнейшее землетрясение с 1952 года. Первые волны цунами обрушились на регионы России

    Россияне охладели к одному виду кредитов

    Американский ведущий указал на решающее условие для завершения конфликта на Украине

    Российские войска вошли в Купянск

    ВСУ нашли способ снизить выплаты родным пленных

    Трамп рассказал о краже Эпштейном молодых женщин из спа-салона

    На Украине захотели изымать мотоциклы для нужд ВСУ

    В Крыму предложили США продать Аляску

    Опровергнуты три популярных мифа об анальном сексе

    Водителей в России предупредили о неожиданном штрафе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости