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02:00, 30 июля 2025Из жизни

Учительница отправила школьнику видео своей мастурбации и избежала тюрьмы

KRCG: В США учительница получила пять лет тюрьмы за совращение ученика
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Maries County Jail

В США учительница из штата из штата Миссури избежала тюрьмы за совращение 16-летнего школьника. Об этом сообщает телеканал KRCG.

26-летнюю Рикки Линн Лафлин, которая работала в школе города Сент-Джеймс, арестовали в октябре 2023 года. По данным следствия, она отправила ученику множество непристойных фотографий и видео, на которых, в частности, занималась мастурбацией. Женщина настаивала, чтобы он присылал ей фото своих гениталий, а во время одной из встреч поцеловала его. Потом женщина начала требовать, чтобы они занялись сексом, однако школьник отказался.

Лафлин предъявили обвинения по множеству статей, включая хранение детской порнографии, предоставление порнографических материалов несовершеннолетнему, использование несовершеннолетнего в сексуальных целях. Бывшая учительница пошла на сделку со следствием, и 24 июля признала себя виновной в создании угрозы благополучию ребенка. Ее приговорили к пяти годам тюрьмы условно.

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