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12:00, 30 июля 2025Культура

Умер фронтмен культовой группы Iron Maiden

Первый фронтмен группы Iron Maiden Пол Марио Дэй ушел из жизни в возрасте 69 лет
Ольга Коровина

Фото: Michael Putland / Wikipedia

Ушел из жизни первый фронтмен культовой британской хеви-метал-группы Iron Maiden Пол Марио Дэй. Об этом пишет The Sun.

Рокер долгое время боролся с онкологическим заболеванием. Дэй скончался 29 июля в своем доме в Австралии.

Пол Марио Дэй стал первым вокалистом группы Iron Maiden в декабре 1975 года. На тот момент музыканту было 19 лет. Артист принял участие в первом концерте коллектива, который состоялся 1 мая 1976-го в Лондоне. Спустя несколько месяцев Дэй покинул группу, его заменил Деннис Уилкок.

После ухода из Iron Maiden музыкант создал группу More, представители которой отреагировали на его кончину в соцсетях. «Мы глубоко опечалены новостью о смерти великого вокалиста группы More. Он был любимцем фанатов британской рок-музыки и отыграл множество запоминающихся концертов», — сказано в публикации коллектива.

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