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08:06, 30 июля 2025Мир

В беднейшей стране мира предложили помочь США

Bloomberg: Сомалиленд предложил США разместить военную базу
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Tiksa Negeri / Reuters

Отколовшаяся от Сомали в 1991 году непризнанная республика Сомалиленд предложил президенту США Дональду Трампу разместить военную базу на Красном море. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Президент Сомалиленда Абдирахман Мохамед Абдуллахи лоббирует Вашингтон, чтобы тот поддержал стремление полуавтономного региона к признанию, присоединяясь к более широкой борьбе за внимание Дональда Трампа», — пишет агентство.

При этом Сомалиленд также предложил заключить сделку по полезным ископаемым, что особенно может быть заманчивым для Вашингтона, поскольку «США соперничают с Китаем за стратегические ресурсы в Африке».

В апреле Сомалиленд предложил США арендовать порт и взлетно-посадочную полосу (ВПП) в обмен на признание страны.

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