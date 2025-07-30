В Госдуме высмеяли «лоснящуюся харю» Залужного на фотосессии для Vogue

Депутат ГД Миронов: Залужный позирует для Vogue, пока украинцы идут на смерть

Депутат Госдумы и лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов высмеял экс-главкома ВСУ Валерия Залужного за фотосессию для журнала Vogue. Высказывание политика приводит телеканал «Царьград» в Telegram.

Колонка Залужного в Vogue появилась в украинской версии журнала в конце июля. Ее сопровождала серия фотоснимков.

«Конечно, дело вкуса, но его имидж светского щеголя вызывает в памяти гоголевское "совершенная свинья в ермолке"», — цитирует телеканал Миронова. Политик счел участие «сияющего лоснящейся харей» Залужного в фотосессии неуместной на фоне того, как жителей Украины продолжают насильно забирать в ВСУ.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что возможная замена президента Украины Владимира Зеленского на Валерия Залужного лишь доказала бы роль Украины как объекта в руках НАТО. Кроме того, такой шаг привел бы к дальнейшему затягиванию конфликта, подчеркнул Филиппо.