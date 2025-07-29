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13:35, 29 июля 2025Интернет и СМИ

Залужный написал колонку и снялся для Vogue

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный снялся для издания Vogue UA
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ), посол страны в Великобритании Валерий Залужный написал колонку и снялся для украинской версии модного журнала Vogue. Материал доступен на сайте издания.

В колонке Залужный, родившийся в Житомирской области, рассказал о своей биографии и отметил, что в его семье все говорили на украинском языке. «В скромном доме моего деда, где я провел детство, я не помню ни одной русской книги, кроме учебников мамы по русской литературе. Они, кстати, впоследствии очень пригодились мне», — вспомнил посол. Он добавил, что в городе, в котором он жил, большинство людей говорило на русском языке, поэтому члены его семьи чувствовали себя чужестранцами.

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Кроме того, бывший главком ВСУ порассуждал об украинской идентичности и конфликте с Россией, а также перечислил несколько уроков, которые из него вынесла Украина. «Не всегда твоя победа выгодна твоим союзникам. У тех, кто не дерется за жизнь, есть своя выгода», — гласит один из выводов, сформулированных Залужным.

Колонка украинского политика сопровождалась его фотографиями.

Ранее в июле для Vogue снялась новый премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Отмечалось, что фотосессия главы украинского правительства могла стоить 100 тысяч долларов (примерно 8 миллионов рублей).

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