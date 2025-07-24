Залужный назвал вероятный срок завершения конфликта на Украине. Из-за чего он может затянуться?

Посол Залужный: Конфликт на Украине может затянуться до 2034 года

Конфликт на Украине может затянуться до 2034 года при условии неизменности нынешней военной стратегии, заявил экс-главком Вооруженных сил страны (ВСУ), посол Киева в Великобритании Валерий Залужный.

По его мнению, конфликт «старого» образца завершился в конце 2023 года и теперь вступил в новую фазу — на истощение, которая ведется «с целью не продвинуться, а уничтожать украинскую армию».

Если мы будем пытаться только прекращение огня провести, не сформировав на будущее свою защиту, то война будет длиться еще ого-го. В 2014 году начавшись, дай бог, чтобы она закончилась в 2034-м Валерий Залужный посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ

Залужный также видит причиной вероятного затягивания конфликта отсутствие пересмотра Украиной своих подходов к защите и мобилизации ресурсов. При этом он считает, что людей на такой затяжной конфликт ни Украине, ни России не хватит.

Кроме того, он скептически относится к вводу на Украину контингентов стран-союзников. «Мы о каком контингенте говорим? Контингент, который может отбить 500 дронов над Киевом? Или контингент, который сюда заедет в красных штанах? Тогда какой от него смысл, нет его», — считает Залужный.

Ранее в июле он также заявлял, что Украина с большой долей вероятности не сможет продержаться в вооруженном конфликте «на истощение» с Россией. «Невозможность обеспечить себя всем спектром оборонных возможностей из-за отсутствия высоких технологий ставит под сомнение возможность оказывать долговременное сопротивление в условиях войны на истощение», — подчеркнул тогда экс-главком ВСУ.

Залужный заявил об отсталости Украины

В этом же интервью Валерий Залужный высказал мнение, что Украина отстает от России в освоении военных технологий. По его словам, Киев попал в тупик и оказался не способен быстро осваивать и внедрять новые военные технологии, в отличие от Москвы. В частности, дипломат привел в пример решение проблемы с нехваткой беспилотников и внедрение оптоволоконных FPV-дронов Российской армией.

Фото: Phil Noble / Reuters

«Не будем останавливаться на том, почему этот тупик возник, я на этом уже просто сорвал голос. Давайте констатировать факт, что он есть. Выйти из него возможно, вот наши враги, например, россияне (...) — они нашли выход. (…) Пока мы искали больше дронов, чтобы оборона стала более стойкой, россияне пошли другим путем. Они подумали, как выйти из этой ситуации, и вышли из нее прекрасно», — сказал он.

Залужный отметил, что Украина в силу ряда причин не смогла быстро освоить новые технологии не только в сфере беспилотников. При этом он подчеркнул, что технологии являются выходом из тупика, а мобилизация еще большего числа людей в войска не поможет решить имеющиеся проблемы.

В мае он также утверждал, что Россия обогнала Украину по инновациям на поле боя. По его словам, Украине не удается непрерывно генерировать и масштабировать инновации даже в тех сферах, в которых ранее она обгоняла Россию.

Весной раскрыли данные о попытке СБУ задержать Залужного

В апреле экс-депутат Верховной Рады Борислав Береза рассказал, что в 2023 году спецназ Службы безопасности Украины (СБУ) пытался штурмом взять Генштаб ВСУ, чтобы задержать на тот момент занимавшего пост главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного.

Он сослался на слова своих знакомых, которые заявили, что якобы штурм происходит в присутствии более 30 представителей стран НАТО и европейских военных. При этом отмечается, что сотрудники украинской спецслужбы столкнулись с противодействием военных.

Эту историю также подтвердил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос. По его словам, команда о задержании главы украинской армии была из офиса президента республики Владимира Зеленского. Военный добавил, что после этого представители команды Зеленского звонили Залужному с извинениями.

Политолог Константин Бондаренко также назвал инициатором той попытки задержания Залужного главу офиса президента Андрея Ермака. «Накал страстей был такой, что многие в окружении Зеленского были готовы пойти на то, чтобы заменить Залужного, причем заменить именно таким способом», — подчеркнул он.