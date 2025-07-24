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16:04, 24 июля 2025Бывший СССР

Залужный заявил об отсталости Украины

Залужный: Украина отстает от России в освоении военных технологий
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Phil Noble / Reuters

Украина отстает от России в освоении военных технологий. Об этом заявил посол Украины в Лондоне, экс-главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в интервью изданию «Левый берег», опубликованному в YouTube.

По его словам, Киев попал в тупик и оказался не способен быстро осваивать и внедрять новые военные технологи в отличие от Москвы. В частности, дипломат привел в пример решение проблемы с нехваткой беспилотников и внедрение оптоволоконных FPV-дронов российской армией.

«Не будем останавливаться на том, почему этот тупик возник, я на этом уже просто сорвал голос. Давайте констатировать факт, что он есть. Выйти из него возможно, вот наши враги, например, россияне (...) — они нашли выход. (…) Пока мы искали больше дронов, чтобы оборона стала более стойкой, россияне пошли другим путем. Они подумали, как выйти из этой ситуации, и вышли из нее прекрасно», — сказал он.

Залужный отметил, что Украина в силу ряда причин не смогла быстро освоить новые технологии не только в сфере беспилотников. При этом он подчеркнул, что технологии являются выходом из тупика, а мобилизация еще большего числа людей в войска не поможет решить имеющиеся проблемы.

Ранее BBC сообщило, что Украина начала серьезно отставать от России по количеству и качеству беспилотных летательных аппаратов. Многие солдаты, с которыми пообщалось издание, отметили, что еще год назад могли запустить 100 FPV-дронов за день.

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