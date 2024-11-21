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19:56, 21 ноября 2024Бывший СССР

«Добро пожаловать — она началась». Залужный объявил о начале третьей мировой войны

Экс-главком ВСУ Залужный заявил, что третья мировая война уже началась
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jordan Pettitt / PA Images / Getty Images

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный, занимающийся сейчас дипломатией в Великобритании, сделал заявление о третьей мировой войне. По его словам, она уже началась.

Он заявил, что «у Украины уже слишком много врагов». «Поэтому я считаю, что мировая война — добро пожаловать, она началась», — указал Залужный.

При этом, по его мнению, «можно все еще остановить вот здесь, на территории Украины». «Но этого не хотят понимать почему-то наши партнеры», — добавил он.

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Запад обвинили в желании развязать третью мировую войну

Несколькими днями ранее Байден санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Накануне, 20 ноября, стало известно, что администрация действующего президента США Джо Байдена позволила наносить удары британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow вглубь российской территории. После чего ВСУ нанесли массированный удар Storm Shadow по России.

Владимир Зеленский и Джо Байден

Владимир Зеленский и Джо Байден

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Американский журналист Джексон Хинкл, комментируя произошедшее, заявил о желании Киева начать третью мировую войну до вступления избранного президента США Дональда Трампа в должность.

Глава французской партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян также считает, что лидеры западных стран стремятся развязать третью мировую войну до прихода в Белый дом Трампа. Аналогичное мнение высказали американский сенатор Рэнд Пол, американский журналист и политический активист Чарли Кирк и американский миллиардер Дэвид Сакс.

Просто грандиозный финал Байдена — подтолкнуть нас всех к третьей мировой до своего ухода

Рэнд Поламериканский сенатор

В России назвали условие начала третьей мировой

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев также предрек начало третьей мировой войны. По его словам, она может начаться в случае удара Киева вглубь России ракетами НАТО.

«В этом случае возникает право нанести ответный удар оружием массового поражения по Киеву и основным объектам НАТО, где бы они ни находились. И это уже WWIII», — пояснил он.

Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Спикер Народного совета Донецкой народной республики Константин Кузьмин, в свою очередь, также заявил, что в случае ударов западными ракетами по России можно будет смело сказать, что Североатлантический альянс объявил «открытую третью мировую войну».

ЖЗЛ
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