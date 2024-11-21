Политик Дюпон-Эньян: удары Storm Shadow вглубь РФ являются провокацией

Удары дальнобойными крылатыми ракетами Storm Shadow вглубь российской территории являются провокацией по втягиванию стран НАТО в отрытое военное столкновение с Россией. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил глава французской партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.

«Украина впервые запустила британскую ракету прямо на территорию России. Это новая провокация с целью втянуть страны НАТО в безумную войну с Россией», — написал политик.

Дюпон-Эньян подчеркнул, что лидеры западных стран стремятся развязать третью мировую войну до прихода в Белый дом переизбранного экс-президента США Дональда Трампа.

Ранее Дюпон-Эньян заявил, что победа Трампа на президентских выборах в США всего за неделю изменила позицию украинского лидера Владимира Зеленского относительно конфликта с Россией и повлияла на его готовность к переговорам.