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13:00, 21 ноября 2024Мир

Во Франции назвали удары Storm Shadow вглубь России провокацией

Политик Дюпон-Эньян: удары Storm Shadow вглубь РФ являются провокацией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Lewis Joly / AP

Удары дальнобойными крылатыми ракетами Storm Shadow вглубь российской территории являются провокацией по втягиванию стран НАТО в отрытое военное столкновение с Россией. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил глава французской партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.

«Украина впервые запустила британскую ракету прямо на территорию России. Это новая провокация с целью втянуть страны НАТО в безумную войну с Россией», — написал политик.

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Дюпон-Эньян подчеркнул, что лидеры западных стран стремятся развязать третью мировую войну до прихода в Белый дом переизбранного экс-президента США Дональда Трампа.

Ранее Дюпон-Эньян заявил, что победа Трампа на президентских выборах в США всего за неделю изменила позицию украинского лидера Владимира Зеленского относительно конфликта с Россией и повлияла на его готовность к переговорам.

ЖЗЛ
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