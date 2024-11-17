Дюпон-Эньян: конфликт на Украине можно было остановить уже давно

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США всего за неделю изменила позицию украинского лидера Владимира Зеленского относительно конфликта с Россией и повлияла на его готовность к переговорам. Такое мнение на своей странице в соцсети Х высказал лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян, комментируя публикацию издания BFMTV о желании Киева закончить боевые действия в 2025 году.

«Зеленский хочет мира к 2025 году. Понадобилась всего неделя после избрания Трампа, чтобы дело наконец сдвинулось с мертвой точки», — констатировал Дюпон-Эньян.

По оценке политика, за разжиганием конфликта на Украине стоят Демократическая партия США, президент Франции Эммануэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Изменившаяся под влиянием победы Трампа позиция Зеленского, как утверждает Дюпон-Эньян, является доказательством того, что боевые действия «можно было остановить уже давно».

Тем временем стало известно, что лидеры европейских стран задумались о мирных переговорах с Россией. К этому их подтолкнули успехи Вооруженных сил РФ на поле боя, а также победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США.