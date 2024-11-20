В США прокомментировали удар ВСУ по России западными ракетами

Журналист Хинкл заявил, что Украина хочет начать третью мировую войну

Американский журналист Джексон Хинкл прокомментировал удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по России западными ракетами Storm Shadow. Об этом он высказался в посте, опубликованном в соцсети X.

«Украина бомбит Россию ракетами Storm Shadow, которые ей передала Великобритания. Она действительно хочет начать третью мировую войну до вступления [избранного президента США Дональда] Трампа в должность», — заявил Хинкл.

О том, что ВСУ нанесли массированный удар ракетами Storm Shadow по России, стало известно ранее 20 ноября. Уточнялось, что атаке подверглась Курская область.

Перед этим сообщалось, что администрация действующего президента США Джо Байдена разрешила Украине наносить удары британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow вглубь российской территории. По мнению экспертов, применение западных ракет вряд ли изменит ход украинского конфликта.