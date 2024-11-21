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02:28, 21 ноября 2024Бывший СССР

В ДНР оценили последствия решения по ударам вглубь России для западных стран

Спикер НС ДНР Кузьмин: решение об ударах вглубь РФ ухудшит положение его авторов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sgt. James Hobbs / Globallookpress.com

Спикер Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Константин Кузьмин в беседе с РИА Новости оценил последствия решения о разрешении ударов вглубь территории России для его авторов. По его словам, это ухудшит положение западных стран на мировой арене.

«Решение по нанесению ударов вглубь Российской Федерации существенно ухудшит положение его авторов на мировой арене, а также будет знаком "объявления войны НАТО России"», — сказал политик.

Кузьмин добавил, что в случае ударов западными ракетами по России можно будет смело сказать, что Североатлантический альянс объявил «открытую Третью мировую войну». Москве это развяжет руки, чтобы продемонстрировать блоку и исполнителям атак то, что они «еще не видели за два года специальной военной операции».

18 ноября президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Киевом дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Также США разрешили бить британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow вглубь России. Об этом писало издание The Times.

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