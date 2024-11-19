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05:00, 19 ноября 2024Мир

В США заявили о «грандиозном финале» Байдена

Сенатор Пол: решение Байдена по ATACMS противоречит конституции США
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Решение президента США Джо Байдена разрешить Украине наносить удары ракетами ATACMS по территории России противоречит американской конституции и ставит страну под угрозу третьей мировой войны. Об этом на своей странице в социальной сети Х заявил сенатор Рэнд Пол.

«Просто грандиозный финал Байдена — подтолкнуть нас всех к третьей мировой до своего ухода. Это антиконституционное решение в поддержку непродуманного плана», — сказал он.

Сенатор подчеркнул, что мнимые преимущества подобного разрешения не могут перевешивать риски разрушительной для Вашингтона мировой войны. Американским властям, по мнению Пола, следует сменить свой подход к украинскому конфликту и начать переговоры.

Ранее американский журналист и политический активист Чарли Кирк заявил, что Байден пытается развязать третью мировую войну. Кирк подчеркнул, что намерения Байдена совершенно безумны и призвал задуматься о последствиях решения президента и зеркальном ответе Москвы.

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