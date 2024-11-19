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03:43, 19 ноября 2024Мир

В США испугались третьей мировой войны из-за Байдена

Журналист Кирк: Байден приближает мир к третьей мировой войне
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Ricardo Moraes / Reuters

Президент США Джо Байден пытается развязать третью мировую войну. Об этом в соцсети X заявил американский журналист и политический активист Чарли Кирк, комментируя решение главы государства разрешить Украине использовать американские дальнобойные ракеты для ударов вглубь России.

Кирк подчеркнул, что намерения Байдена совершенно безумны. Он призвал задуматься о последствиях решения президента и зеркальном ответе Москвы. «Представьте, если бы Россия поставила [кому-либо] ракеты для стрельбы по Америке!» — возмутился журналист.

Ранее американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что Байден, разрешив Украине бить по России ракетами ATACMS, нарушил данное Дональду Трампу обещание не эскалировать украинский конфликт.

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