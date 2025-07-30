В Кремле прокомментировали сообщения о вмешательстве в выборы в Молдавии

Песков: Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других стран

Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других стран, в том числе в электоральные процедуры. Сообщение о якобы планах Москвы повлиять на выборы в Молдавии прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Во-первых, это не соответствует действительности: Россия не вмешивается во внутренние дела других стран», — заявил пресс-секретарь главы российского государства.

Президент республики Майя Санду обвинила Россию в желании вмешаться в молдавские выборы 30 июля в ходе заседания Совета безопасности страны. По ее словам, Москва якобы использует политические формирования Молдавии, чтобы повлиять на результаты выборов, а также «стоит за спинами» некоторых независимых кандидатов в депутаты. При этом она не предоставила никаких документов или иных доказательств возможного вмешательства.

Ранее МИД Молдавии предложил открыть всего два избирательных участка для граждан республики в России перед парламентскими выборами. Они пройдут 28 сентября.