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14:02, 30 июля 2025Бывший СССР

В Кремле прокомментировали сообщения о вмешательстве в выборы в Молдавии

Песков: Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других стран
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других стран, в том числе в электоральные процедуры. Сообщение о якобы планах Москвы повлиять на выборы в Молдавии прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Во-первых, это не соответствует действительности: Россия не вмешивается во внутренние дела других стран», — заявил пресс-секретарь главы российского государства.

Президент республики Майя Санду обвинила Россию в желании вмешаться в молдавские выборы 30 июля в ходе заседания Совета безопасности страны. По ее словам, Москва якобы использует политические формирования Молдавии, чтобы повлиять на результаты выборов, а также «стоит за спинами» некоторых независимых кандидатов в депутаты. При этом она не предоставила никаких документов или иных доказательств возможного вмешательства.

Ранее МИД Молдавии предложил открыть всего два избирательных участка для граждан республики в России перед парламентскими выборами. Они пройдут 28 сентября.

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