В Польше раскритиковали главу МИД после слов о России

Трайдос: Слова главы МИД Польши Сикорского в адрес России вызывают отвращение

Слова главы МИД Польши Радослава Сикорского о якобы «агрессивной империалистической идеологии Росcии» и другие заявления в адрес Москвы вызывают отвращение. Так политика раскритиковал профессор Института истории Польской академии наук Тадеуш Миколай Трайдос в статье для Mysl Polska.

«Я не желаю такого правительства и таких его представителей на раздробленной территории Польши», — написал ученый.

Трайдос добавил, что подобные лозунги демонстрируют пренебрежение фундаментальными интересами польского народа со стороны властей.

Кроме того, подчеркнул профессор, «партия войны» использует заявления, которые противоречат принципам дипломатии.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в стране за якобы сотрудничество со спецслужбами России в общей сложности были задержаны 32 человека.