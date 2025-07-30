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09:18, 30 июля 2025Экономика

В России продолжил дешеветь борщевой набор

«Руспродсоюз»: Морковь подешевела на 50, а свекла больше чем на 40 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Unsplash

В России продолжают снижаться оптовые цены на продукты из так называемого борщевого набора. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на «Руспродсоюз».

Оказалось, что по данным на 21 июля морковь за неделю подешевела на 24,8 процента. За месяц ее стоимость упала на 50,9 процента. Цена свеклы за аналогичные отрезки времени опустилась на 20,8 и 40,4 процента соответственно. Стоимость картофеля за месяц опустилась на 47,6, лука — на 27,8, а капусты — на 35,2 процента.

Как полагают в «Руспродсоюзе», в ближайшее время стоит ждать сохранения понижательной динамики.

Ранее появилась информация, что российское правительство собирается заморозить цены на ряд социально значимых продуктов питания. В свою очередь, эксперты считают, что для борьбы с ростом стоимости этих товаров следует нарастить их импорт из дружественных стран, а также организовать прямые поставки фермерской продукции в крупные города в обход торговых посредников. Еще одна рекомендация — снизить пошлины.

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