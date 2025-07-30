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14:56, 30 июля 2025Россия

В Совфеде высказались о судьбе «всей оставшейся Украины»

Сенатор Джабаров: Вся оставшаяся Украина должна стать буферной зоной
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
Владимир Джабаров (в центре)

Владимир Джабаров (в центре). Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Совфеде высказались о судьбе Украины по завершении специальной военной операции. На эту тему порассуждал в эфире Первого канала сенатор Владимир Джабаров, фрагмент которого политик опубликовал в Telegram.

Во время обсуждения с участниками программы «Большая игра» ситуации в зоне СВО и ее возможного развития Джабаров заявил, что Вашингтон «по сути, предъявляет нам ультиматум».

Сенатор заметил, что Москва не пойдет на такие условия на фоне продолжающегося наступления своих войск. В противном случае Россия получила бы на своих границах враждебно настроенное государство, отметил он. «Я думаю, что вся оставшаяся Украина должна стать буферной зоной», — заключил Джабаров.

Ранее в беседе с «Лентой.ру» Джабаров заявил, что президент США Дональд Трамп понимает неэффективность санкционной политики в отношении России. «Если даже он введет санкции, ничего страшного не случится. Пока он угрожает ими, показывает, что США — сильное государство. Когда он введет эти санкции и они не сработают — это будет еще хуже тогда. Будет полное разочарование во всей мощи американской экономики и политики», — сказал он.

ЖЗЛ
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