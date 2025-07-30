В США признали превосходство Китая

Politico: Китай выигрывает у США в гонке за превосходство на мировой арене

Китай побеждает США в гонке на мировой арене из-за шагов, которые принимает американская администрация во главе с Дональдом Трампом, поскольку они ослабляют способность Вашингтона конкурировать с Пекином. О превосходстве КНР заявил бывший постпред страны при НАТО Иво Даалдер, передает Politico.

«Китай выигрывает в соревновании с США. Администрация Трампа сделала так много шагов, играющих на руку ее противнику и ослабляющих ее собственные способности переиграть эту ситуацию. И скоро мы будем находиться в моменте, когда эта тенденция будет необратима», — отметил он.

Особенно Даалдер выделил скандалы, связанные с сокращением администрацией США федерального финансирования исследований и грантов у ведущих университетов по чисто идеологическим причинам, а также ужесточение иммиграционных правил в отношении иностранных студентов и ученых. По его словам, подобная политика привела к тому, что около 75 процентов ученых, живущих в США, на сегодняшний день стремятся покинуть страну, чтобы работать за рубежом.

Бывший постпред резюмировал, что таким образом Вашингтон «стреляют себе не просто в ногу, а уже в голову», и если ситуация не изменится, то скоро США обнаружат, что их обходит не только Китай, но и другие страны мира.

Ранее Трамп заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин хочет пригласить его в Китай, и на данный момент согласовываются даты предполагаемого саммита глав государств. Американский лидер признался, что с нетерпением ждет этой поездки.