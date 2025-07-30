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18:25, 30 июля 2025Ценности

Возлюбленная Брэда Питта захотела сделать пластику ради внешности Анджелины Джоли

Возлюбленная Брэда Питта захотела увеличить губы ради внешности Анджелины Джоли
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Maja Smiejkowska / Reuters

Возлюбленная американского актера Брэда Питта дизайнер ювелирных изделий Инес де Рамон захотела сделать пластику ради внешности его бывшей жены — актрисы Анджелины Джоли. Соответствующий материал приводит Radar Online.

По словам инсайдеров, 32-летняя избранница 61-летнего артиста захотела добиться характерного для Джоли худощавого телосложения, а также воссоздать подобные прожилки вен на лице и пухлые губы, которые нравятся Питту. Для этого она собирается прибегнуть к косметологическим процедурам.

«Брэд предоставил Инес полный доступ к своей команде стилистов, и теперь она всерьез подумывает об увеличении губ и изменении внешности, чтобы больше походить на молодую Анджелину», — заявил близкий к паре источник.

При этом инсайдеры утверждают, что желание де Рамон скорректировать внешность является результатом «сильного давления», которое она испытывает как возлюбленная «самого сексуального мужчины на свете».

«Брэд зациклен на совершенстве. Он всегда сосредоточен на своей внешности — будь то лазерные процедуры или советы стилистов. И Инес теперь разделяет его взгляды», — пояснил источник издания.

Ранее в июле фото Брэда Питта с усами и в парике со съемок спин-оффа фильма «Однажды в… Голливуде» назвали кринжем в сети.

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